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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde üçüncü maç heyecanı

Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında 21 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda avantajını sürdürmek istiyor.

calendar 20 Haziran 2025 12:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde üçüncü maç heyecanı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, 21 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.


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