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Basketbol Süper Ligi'nde dev derbi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final eşleşmesinde Beşiktaş ile Galatasaray, Cuma günü kozlarını paylaşacak.

calendar 29 Mayıs 2025 10:02 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 10:03
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Basketbol Süper Ligi'nde dev derbi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray, play-off çeyrek final serisi ilk maçında cuma günü karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finaline yükseleceği eşleşmede Beşiktaş, ev sahibi avantajına sahip.

Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı takım, ligde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda ikinci sırada tamamladı.

Başantrenör Yakup Sekizkök idaresindeki sarı-kırmızılılar ise sezonu 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle yedinci sırada noktaladı. Play-in etabında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u geçen Galatasaray, play-off çeyrek finaline yükseldi.

Rakipler arasında normal sezondaki ilk maçı Galatasaray, ikinci müsabakayı da Beşiktaş kazandı.

 


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