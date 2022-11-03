UEFA Konferans Ligi A Grubu son hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, sahasında Hearts ile karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan attı. Hearts'ın tek golü ise 89. dakikada Nathaniel Atkinson'dan geldi.



Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 13'ye çıkarttı. Fiorentina'yı geride bırakarak lider olarak üst tura çıkan temsilcimiz, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Hearts ise 6 puanda kalarak Avrupa kupalarına veda etti.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, grupta son oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Fiorentina maçına göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.



Emre Belözoğlu, karşılaşmada Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir ve Münir'in yerine Hasan Ali Kaldırım, Ahmed Touba, Bertrand Traore ve Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi.



Belözoğlu takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Junior Caiçara, Leo Duarte, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Youssouf Ndayishimiye, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Traore, Serdar Gürler ve Stefano Okaka ilk 11'iyle sürdü.



İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.



33. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon ceza sahası dışına çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.



36. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler, arka direkteki Traore'ye pasını attı. Traore'nin sağ çaprazdan şutunda top kaleci Gordon'dan döndü. Bir daha meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, bir kez daha şutunu çekti, kaleci Gordon bu kez ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





56. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Ndayishimiye kafayı vururken, top az farkla yandan auta çıktı.



64. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, ceza sahasındaki Berkay'a pasını attı. Açısını düzelten Berkay'ın sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 3-0.



89. dakikada Hearts farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren McKay, Shankland'a yerden pasını gönderdi. Shankland'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muhammed'den sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı Atkinson ağlara gönderdi: 3-1.



Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Goga Kikacheishvili, Davit Gabisonia, Davit Chigogidze (Gürcistan)



Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara (Dk. 63 Ömer Ali Şahiner), Leo Duarte, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye (Dk. 86 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç, Aleksic, Traore (Dk. 63 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 72 Münir), Okaka (Dk. 72 Szysz)



Hearts: Gordon, Atkinson, Michael Smith (Dk. 46 Halliday), Sibbick, Neilson, Cochrane, Forrest (Dk. 64 Ginnelly), Connor Smith (Dk. 64 McKay), Devlin, Grant (Dk. 82 Pollock), Henderson (Dk. 64 Shankland)



Goller: Dk. 4 Ndayishimiye, Dk. 33 Serdar Gürler, Dk. 64 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 89 Atkinson (Hearts)



Sarı kartlar: Dk. 24 Sibbick, Dk. 39 Connor Smith, Dk. 71 Atkinson, Dk. 80 Cochrane, Dk. 81 Halliday (Hearts), Dk. 80 Aleksic, Dk. 81 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)



