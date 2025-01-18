Barış Alper Yılmaz çok kaçırdı

Başakşehir maçında 2 gol atan Barış Alper Yılmaz, Hatayspor karşısında çok net pozisyonları kaçırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz çok kaçırdı
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18 Ocak 2025 11:09
Bu sezon attığı 10 golle Galatasaray'ın Victor Osimhen'le birlikte en skorer ismi olan Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında gününde değildi.

Geçen haftaki Başakşehir maçında attığı iki golle sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren milli oyuncu, dün ise üst üste net fırsatlardan yararlanamadı ve Galatasaraylı taraftarlar çıldırttı.

31'inci dakikada topu dışarı atan Barış Alper, 40'ta ise altıpas içinde mutlak golü kaçırdı. İkinci yarıda da hücumda etkiliydi Barış ancak ağları sarsamadı. 61 ve 65'inci dakikalarda mutlak pozisyonlarda topu dışarı atan milli oyuncu, bir atakta da meşin yuvarlağı Yunus yerine rakibe attı ve Galatasaray'ı yine mutlak golden etti.

Barış, kaçan pozisyonlar sonrasında kendisine de çok kızdı. 

 
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