21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Barış Alper: "Bırakın gideyim"

Milli oyuncuya yıllık 9 milyon dolar (368 milyon TL) teklif eden Suudi ekibi Neom kafasını karıştırdı. Galatasaray, 40 milyon doları reddedip 50 milyon Euro istedi, Barış Alper dün yapılan idmana çıkmayıp; tepkisini gösterdi

22 Ağustos 2025 08:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Barış Alper: 'Bırakın gideyim'
Bu sezona iyi başlayan, gol ve asistleri ile takımı sırtlayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa hayalleri kurarken bir anda rota değişti ve Suudi Arabistan'dan gelen teklif ortalığı karıştırdı.

Sarı-kırmızılı oyuncu için Körfez ekibi Neom kulübünün devreye girmesi ile birlikte astronomik ücretler ortaya saçıldı. 25 yaşındaki Barış Alper'in kafası karıştı...

TEKLİF: 1 MİLYAR 473 MİLYON TL


Suudi Arabistan ekibi Neom, bonuslarla 40 milyon doları bulan bir teklif yaparken, Galatasaray cephesi bunun Euro ve 50 milyon Euro seviyesinde olmasını istedi. Ancak Suudi ekibi bu bedeli yüksek bulurken futbolcuya ise yıllık 9 milyon dolar (368 milyon TL) önerip, 4 sezonluk kontratı da önüne koydu.

"BENİ BIRAKIN, BU TEKLİFİ BİR DAHA BULAMAM"

Sabah'ta yer alan habere göre; Barış, toplamda 36 milyon dolarlık (1 milyar 473 milyon TL) bu teklifi kabul ederken Galatasaray yönetimine de "Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam" dedi.

G.SARAY'DA 50 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR

Yönetimin ise 50 milyon Euro'da diretmesi sonrasında Barış Alper, hastalığını gerekçe gösterip perşembe günü yapılan idmana çıkmadı.

G.SARAY, FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

G.Saray, perşembe günü resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Neom kulübünü FIFA'ya şikâyet ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada güçlü kadro yapısının korunmasının hedeflendiğinin altı çizilirken şu ifadeler yer aldı:

"Üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır. Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz. Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray, kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir." 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
