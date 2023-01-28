İspanya La Liga'nın 18. haftasında Barcelona, Girona deplasmanına konuk oldu. Barcelona, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Katan devine galibiyeti getiren tek golü 61. dakikada genç yıldız Pedri attı.
Bu sonucun ardından Barcelona, 47 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Girona, 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Girona, Valencia'yı ağırlayacak.
Katan devine galibiyeti getiren tek golü 61. dakikada genç yıldız Pedri attı.
Bu sonucun ardından Barcelona, 47 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Girona, 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Girona, Valencia'yı ağırlayacak.
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