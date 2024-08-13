Barcelona'dan Bournemouth'a transfer!

Bournemouth, Barcelona'nın 23 yaşındaki Meksikalı sağ beki Julian Araujo'yu kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Barcelona'dan Bournemouth'a transfer!
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13 Ağustos 2024 18:45
Premier Lig ekibi Bournemouth, yeni sezon öncesi transferini açıkladı. 

Bournemouth, Barcelona'nın 23 yaşındaki Meksikalı sağ beki Julian Araujo'yu kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, Barcelona ile bu transfer için 10 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı.

Julian Araujo, Bournemouth ile 20209 yılına dek sözleşme imzaladı.

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