Haber Tarihi: 21 Aralık 2024 22:40 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 22:40

Barcelona Atletico Madrid maçı canlı izle şifresiz S Sport izle | Barça Atletico Madrid maçı canlı izle!

Barcelona Atletico Madrid maçı canlı izle S Sport Plus | Barcelona - Atletico Madrid maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Barcelona - Atletico Madrid maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Atletico Madrid maçı şifresiz izleme detayları

Barcelona Atletico Madrid maçı canlı izle şifresiz S Sport izle | Barça Atletico Madrid maçı canlı izle!
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İZLE Barcelona Atletico Madrid S Sport canlı yayınİspanya La Liga'nın 18. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid Lluis Companys Barcelona Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

BARCELONA ATLETICO MADRID MAÇI CANLI, TIKLA




ATLETICO'DA SON DURUM

Atletico Madrid ise lige sallantılı başlasa da ilerleyen süreçte yolunu buldu ve aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye tırmanmayı başardı. Oynadığı son 11 resmi maçı da kazanan Atletico Madrid, 1 maçı eksik olmasına rağmen Barcelona ile aynı puanda, ikinci sırada yer alıyor.

Atletico Madrid, ligde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Diego Simeone'nin öğrencileri bu süreçte 31 gol kaydederken kalesinde sadece 11 gol gördü.

PUAN DURUMU

Maç öncesi LaLiga'da puan durumu şu şekilde;

1- Barcelona (38) - 18 maç
2- Atletico Madrid (38) - 17 maç
3- Real Madrid (37) - 17 maç


BARCELONA ATLETICO MADRID MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA MI?

İspanya LaLiga'nın 18. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak.Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanan mücadele, TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadele, Bilyoner TV ve S Sport ekranlarından izlenebilecek. Ricardo de Burgos'un yöneteceği maç öncesi iki takım da 38 puanda bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona XI: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Raphinha, Olmo, Fermin, Lewandowski.



 

Atletico Madrid XI: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher, Griezmann, Alvarez.



BARCELONA'DA SON DURUM

Ligde üst üste yaşadığı sürpriz kayıpların ardından liderlik avantajını kaybeden Barcelona, 1 maç fazlası bulunmasına rağmen Atletico Madrid ile aynı puanda bulunuyor.

Barcelona, ligde çıktığı 18 maçta 50 gol atarken 20 de gol yedi. Hansi Flick'in öğrencileri bu süreçte 12 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

 

 

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