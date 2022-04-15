Barça'dan Franfurt maçı sonrası soruşturma!

La Liga devi Barcelona, sahasında Alman ekibi Franfurt'a mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın yankıları sürüyor.



Marca'da yer alan habere göre, Frankfurt ile Barcelona'nın Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği maçta Camp Nou'ya 30 bin Alman taraftarının girdiği belirtildi.



Öte yandan Franfurt'a elenen Barcelonalı yöneticiler sadece 5 bin kişi ile sınırlı deplasman tribününe bu taraftarların nasıl girdiğini araştırmaya başladığı ifade edildi.



Marca gazetesi taraftarların stada giriş ihtimalini 4 şekilde sıraladı:



1) Deplasman tribünü için ayrılan 5 bin biletin satılması

2) Tur şirketlerinin bilet satışında etkili olması

3) Kulübün, sattığı biletleri fark etmeden Alman taraftarlara satma olasılığı

4) Biletleri satın alan Barcelona taraftarlarının Almanlar ile işbirliği yapması



Barcelona Başkanı Laporta'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Kulüp Almanlara bilet satmadı. Uygulayabileceğimiz her türlü kısıtlamayı getirdik. Ancak bu biletleri satın alanlar Alman taraftarlara verdi. Beni bilen herkes bilir ki ben her zaman üzerime düşen sorumlulukları üstlenirim." ifadelerini kullandı.





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