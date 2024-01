Banu Küçükköylü kimdir? Eski Türkiye güzeli Banu Küçükköylü kimdir, nerede?

ABD'de 'cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı' gibi suçlardan yargılanırken ölen Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin paylaşılan 943 sayfalık iddianamede iki Türkiye vatandaşının da ismi geçiyor.



BANU KÜÇÜKKÖYLÜ KİMDİR?



Adı ile gündemde yer alan Banu Küçükköylü hakkında çok fazla bilgi henüz bulunmamaktadır. Banu Küçükköylü'nün Türkiye'de gayrimenkul şirketlerine danışmanlık yaptığı bilinenler arasında yer alıyor. Eski Türkiye güzellik yarışmasında Banu Küçükköylü 3.olmuştur.



1991 MİSS TURKEY İLK 3 LİSTESİ!



1991 senesinde yapılan Miss Turkey'de 1. Pınar Özdemir olurken, Aslıhan Koruyan 2. oldu. Defne Samyeli ise 3. olarak yer aldı.



Ne olmuştu?



En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.



Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.



Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirtmişti.



