Haber Tarihi: 21 Haziran 2024 09:15 - Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 09:15

Bankalar açık mı bugün? 21 Haziran bankalar açık mı?

Kurban Bayramı tatiline idari izin eklenerek perşembe ve cuma günleriyle birlikte tatil 9 güne uzatılmıştı. Kamu kurumlarında çalışan devlet memurları izinli olurken gözler bankalara çevrildi. Özellikle kamu bankaları şubeleri üzerinden para transferi, kredi işlemleri, fatura ödeme ve diğer işlemleri yapmaya hazırlananlar bankaların çalışma durumunu merak ediyor. Kurban Bayramında eczaneler, noterler, sağlık ocakları, hastaneler, borsa ve diğer birçok kurum faaliyetlerine ara vermişti. Peki bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 20-21 Haziran bankalar çalışıyor mu? İşte, bankaların çalışma durumu…

Bankalar açık mı bugün? 21 Haziran bankalar açık mı?
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Normal şartlarda özel ve Kamu Bankaları hafta içi kesintisiz olarak 5 gün hizmet vermeye devam ediyor. Banka şubeleri, genel olarak sabah saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyor. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlarken bayram arefe günüyle birlikte 4.5 gün kabul ediliyor. Kurban Bayramı tatili ise idari izinli sayılan memurlar için 9 gün olacak. Perşembe ve cuma günün tatile eklenmesiyle kafa karışıklığı yaşayanlar ise bankaların çalışma durumunu araştırıyor. Peki Perşembe ve cuma günü bankalar kapalı mı, açık mı? İşte, bankaların çalışma bilgisi…

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Bayram tatili 657 sayılı devlet memurlarını kapsıyor. Bu sebeple yarın kamu bankaları normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

Özel ve kamu bankaları 20-21 Haziran tarihlerinde açık olacak. Banka şubeleri sabah saat 09.00'da vatandaşlarına kapılarını açacak.

Kamu kurum ve kuruluşları dışında 20 Haziran'da kurumlar çalışma rutinine dönüş yapacak. Noterler, belediyeler, valilikler, ve diğer kamu kurumları 20-21 Haziran tarihinde kapalı olacak.

Bankalar resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. Özel ve kamu bankaları 2024 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gibi resmi tatillerde hizmet vermeyecek.

KAMU KURUMLARI PAZARTESİ GÜNÜ AÇILACAK

4 günlük bayram tatiline idari izin eklenerek bayram tatili memurlar için 9 güne uzatıldı. 20-21 Haziran tarihinde kamu kurumları kapalı olurken normal çalışma rutinine 24 Haziran Pazartesi günü dönülecek.
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