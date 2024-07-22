LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, yeni sezona yeni arenası Intuit Dome'da başlayacak olan takımının Paul George sonrası haline olan inancını dile getirdi.



Sportskeeda'dan Mark Medina ile takımın yeni arenası Intuit Dome'da yaptığı röportajda Ballmer, ekibinin geleceğiyle ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Bu sene iyi bir takıma sahip olacağımızı düşünüyorum. Elimizdeki adamlar güzel. Rekabet gücümüz de aynı şekilde ve ne kadar ileri gidebileceğimizi de göreceğiz. Şu anda bulunduğumuz nokta güzel bir nokta. Açıkçası çok farklı bir takım. Birkaç oyuncumuz değişti. Ama bizimle bu binanın açılışını yapacak olan ekibi çok seviyorum."



George, Temmuz ayı başında Philadelphia 76ers'a 211 milyon doların üzerinde değerde dört yıllık maksimum kontratla serbest oyuncu olarak ayrılmıştı. Podcast'inin son bölümünde 34 yaşındaki oyuncu, Clippers'la yeni sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girdiğini ve bu durumun onu diğer takımları keşfetmeye yönelttiğini söylemişti.



Clippers'ın 2024-25 sezonunda yeni arenasıyla ilk maçını, 23 Ekim tarihinde oynaması planlanıyor.





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