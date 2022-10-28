Badou Ndiaye'den 'mutluluk' açıklaması

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.



Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, takım olarak iyiye gittiklerini düşündüğünü söyledi.



Ndiaye, performansını arttırmaya odaklandığını belirterek, "Potansiyelimi biliyorum, kendimi tanıyorum. Şimdiye kadar olan işlerimle ilgili mutsuz olduğumu söyleyemem ama tam anlamıyla mutluyum da diyemem. Hedefim her zaman bir sonraki maçta daha iyi olabilmek." dedi.



Takım olarak pozisyon üretmekte zorlanmadıklarını vurgulayan Ndiaye, "Geçen hafta pozisyonlar yakaladık ama fırsatları değerlendiremedik. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece her şey bizim elimizde olur. Hepimizde bu potansiyel, kalite zaten var. Takımdaki hava, karakterler, atmosfer gerçekten çok iyi. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz." diye konuştu.



Akintola: "Daha iyi oynamaya başladığımı hissediyorum"



Nijeryalı kanat oyuncusu David Akintola da Adana Demirspor'un iyi performans sonucu ligin ilk sıralarında yer aldığını dile getirdi.



Takımı için elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydeden Akintola, "Süre yakaladıkça daha iyi oynamaya başladığımı hissediyorum. Hocamızın da bana güveni tam. Bu güvene, kendi öz güvenimi ekleyince sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.





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