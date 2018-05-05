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Aziz Yıldırım, Bodrum'a maç izlemeye gitti

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Kocaeli Birlikspor karşılaşmasını izledi.

Kaynak: AA
Aziz Yıldırım, Bodrum'a maç izlemeye gitti
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05 Mayıs 2018 20:05
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi, Bodrumspor'un futbol müsabakasını izledi.

Bir dizi ziyaret ve açılış yapmak üzere ilçeye gelen Başkan Yıldırım, Gümüşlük Mahallesi'nde pota açılışı yaptı.

Burada düzenlenen etkinliğin ardından beraberindekilerle Bodrum şehir stadına geçen Yıldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Kocaeli Birlikspor karşılaşmasını izledi.

Yaklaşık yarım saat statta kalan Yıldırım'a, Bodrumspor ve Fenerbahçe taraftarı tezahürat yaparak yoğun ilgi gösterdi.

Yıldırım daha sonra Mümtaz Ataman Caddesi'ndeki halı sahada Fenerbahçeli küçük futbolcular ve aileleriyle bir araya geldi. Burada çocuklarla sohbet eden Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi, Fenerbahçe forması imzaladı.

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