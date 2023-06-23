Aziz Yıldırım: 'Başkanlığa hazırım'

ŞEKİP MOSTUROĞLU:

AZİZ YILDIRIM:

ŞEKİP MOSTUROĞLU:

AZİZ YILDIRIM:

ŞEKİP MOSTUROĞLU:

AZİZ YILDIRIM:

Ben her zaman başkanlığa hazırım. Param da var, rahat ol. Mesele o değil, mesele Fenerbahçe'yi toparlamak. "GELEN TİTRİYORDU"



"Kadıköy ruhunu neden kaybettik?"



Aziz Yıldırım: Yenildiğimiz için kaybettik. Galatasaray ile oynadığımızda, soyunma odasına indiğimizde 'bugün bayramımız' derdik. Oyuncuları motive etmek için bunu söylerdik. Bir hafta önceden başlardık konuşmaya. Gereken neyse yapardık. Herkes o maça konsantre oluyordu ve yenilmiyorduk. Gelen de titriyordu.



"STADA KİMİN GİRDİĞİ BELLİ DEĞİL"



Galatasaray'da oynayan ve futbolu bırakan bir kardeşimiz yanıma geldi. 'Abi zamanında Kadıköy'e geldiğimizde Alex'i Anelka'yı gördüğümüzde ayaklarımız titrerdi. Mağlup olacağımızı kabul edip sahaya çıkardık. Ama şimdi rahatız' dedi. Bunları kaybettik. 3 tane yiyoruz, seyirciden tepki yok! Çıkıp gidiyorlar. Birlik ve beraberlik yok. Stada kimin girdiği belli değil. Fenerbahçe'yi sevenler yok. Her yerden getiriyorlar.



