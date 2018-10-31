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Ayew'den Cocu için veda paylaşımı

Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew, görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu için Twitter üzerinden bir veda mesajı paylaştı

Kaynak: Sporx.com
Ayew'den Cocu için veda paylaşımı
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31 Ekim 2018 15:48
Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew, görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu için Twitter üzerinden bir veda mesajı yayımladı.

Ayew açıklamasında, "Senin gibi harika bir insan, harika bir teknik direktörle çalışmal bir onurdu. Bol şans patron" ifadelerine yer verdi.

Sezon başında Swansea City'den kiralık olarak transfer edilen Ayew, 13 maçta 2 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi



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