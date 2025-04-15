Haber Tarihi: 15 Nisan 2025 17:17 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 17:17

Aybüke Pusat Teşkilat dizisine devam edecek mi?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, kadrosundaki değişimle gündemde. Dizide Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası yaşanan gelişmeler, izleyicileri şaşırttı. Peki, Aybüke Pusat Teşkilat dizisine devam edecek mi?

Aybüke Pusat Teşkilat dizisine devam edecek mi?
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TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Diziye 4. sezon itibarıyla katılan Aybüke Pusat, Neslihan karakteriyle kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, Pusat'ın dizideki geleceği hakkında soru işaretlerine yol açtı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI KRİZE YOL AÇTI
Aybüke Pusat'ın, 1 Nisan 2025'te sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, hem kamuoyunda hem de yapım şirketi nezdinde ciddi yankı uyandırdı. Genç oyuncu, Filistin'e destek vermek amacıyla yaptığı bir açıklamada TRT'ye dolaylı bir eleştiride bulununca, yapım şirketi tarafından ani bir karar alındı.

Yapım ekibi, Pusat'ın paylaşımının Teşkilat dizisinin yayınlandığı kanal olan TRT'nin yayın politikasıyla örtüşmediğini belirterek oyuncunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Bu gelişme sosyal medyada da büyük bir gündem oluşturdu.

NESLİHAN KARAKTERİNE NE OLACAK?
Aybüke Pusat'ın diziden ayrılmasının ardından izleyiciler, Neslihan karakterinin akıbetini merak etmeye başladı. Yapım şirketinden gelen ilk bilgilere göre karakter tamamen diziden çıkarılmayacak ancak başka bir oyuncuyla yola devam edilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda "Neslihan" için yeni bir isimle görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Gelen kulis bilgilerine göre yapım ekibi, Neslihan rolü için Gülsim Ali İlhan ile temas kurdu. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

AYBÜKE PUSAT CEPHESİNDE SESSİZLİK
Diziden çıkarılmasının ardından Aybüke Pusat cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya paylaşımlarına da ara veren oyuncunun, bu süreçte yeni projelerle ilgilenip ilgilenmediği ise belirsizliğini koruyor.

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