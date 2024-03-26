Haber Tarihi: 26 Mart 2024 10:06 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 10:06

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç ne zaman?

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan'ın ardından Avusturya takımıyla karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Ernst Happel Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi yönetecek. Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Avusturya'yı mağlup ederek moral depolamayı hedefliyor. Peki Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç ne zaman?
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşılaşmasının ardından Avusturya ile ikinci hazırlık maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, ikinci özel maçında Avusturya'ya konuk olacak. Milliler, Avusturya ile tarihinde 16 müsabakada karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar oynadıkları 7 karşılaşmayı kazanırken 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Türkiye, Avusturya karşısında oynadığı 8 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Futbolseverler, Macaristan karşılaşması sonrası Avusturya maçı programına odaklandı. Peki Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin son bilgiler…

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, ikinci hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile deplasmanda oynayacak. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma 26 Mart Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadelenin TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

İKİ OYUNCU ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

A Milli Takım kadrosunda bulunan Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamayla birlikte iki futbolcu, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takım aday kadrosuna eklendi.

MACARİSTAN'DA 3 GÜNLÜK KAMP YAPILACAK

Macaristan ile 22 Mart Cuma TSİ 22.45'te başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek A Milli Takım, mücadelenin ardından Macaristan'da 3 günlük kamp yaparak Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek.
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