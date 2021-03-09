Avrupa şampiyonu özel sporcu Mihriban Korkmaz'ın hedefi altın!

Gülle atmada piste çıkan özel sporcu Mihriban Korkmaz, bu yıla ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.



2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılan milli sporcu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunu temsilen olimpiyatlara katılan ilk sporcu olmuştu.



2016'da Avrupa şampiyonluğunu elde eden Mihriban Korkmaz, çocuğu olduğu için 2 yıl ara verdiği gülle atmaya geri döndü ve ilk katıldığı turnuva olan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde altın madalya kazandı.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı daha önce garantileyen Mihriban Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tokyo'da şampiyon olmayı, en kötü ilk 3'e girip derece almayı hedefliyorum." dedi.



İlk turnuvasına babasında gizli gitti



Spora başladığında Gümüşhane'de yaşadığını belirten özel sporcu, "Çorum'da özel sporcuların Türkiye Şampiyonası vardı. Oraya katıldım ve ilk giderken babamdan gizli gittim. 'Bu yarışa gideceğim.' dedim ve kaçtım. Tabii Gümüşhane'de de bazı yarışlar vardı. Orada da kendimi geliştirdim. Ama babam 'Bu işi yapamazsın.' deyince, ben de 'Bir şekilde başlamam lazım.' dedim. Serüvenim bu şekilde başladı." ifadelerini kullandı.



Mihriban Korkmaz, daha sonra Ankara'da antrenörler Sevda Kalkan ve Oğuz Kalkan ile çalışmaya başladığını söyledi.



Hedeflerine ulaşmak için çalışmalarının devam ettiğini aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:



"Çalışmalarım da ara vermeksizin iyi bir şekilde ilerliyor. Tabii evlendim ve çocuğum oldu. Onlara da çok özlem duyuyorum ama benim ailem ve eşimin ailesinin desteğiyle burada çalışmaya devam ediyorum. Tokyo 2020 salgın sebebiyle 2021'e ertelendi. Tokyo'da şampiyon olmayı, en kötü ilk 3'e girip derece almayı hedefliyorum. Bu yönde çalışıyoruz."



Mihriban Korkmaz, diğer özel sporcuların da kendi branşlarında başarılı olacağına inandığını belirterek, "Şu an kendimi çok iyi durumda hissediyorum. Hocalarıma, aileme, herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve bize destek olan basın mensuplarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"Herkese cevabımı derecemle verdim"



"Spora iki sene ara vermiştim. Sonra tekrar başladım ve başladıktan sonra olimpiyatlar ertelendi." diyen Mihriban Korkmaz, "Ben 5 aylık süreçte dünyada ilk 5'e girdim. Bunu benden kimse beklemiyordu. Farklı düşünenler vardı. Herkese cevabımı derecemle verdim. Daha da devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.



Mihriban Korkmaz, iki sene aranın spor için çok uzun bir süre olduğunu aktararak, "Ancak 5-6 ay çok yoğun bir şekilde çalıştım. Hocamla beraber bu süreçte yaşadığımız şehirlerden ayrıldık. İkimiz de kendimizden ve ailemizden fedakarlık ettik. Zaten fedakarlık olmadan bu işler olmuyor. Biz de kendi açımızdan bunu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Dubai'de düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde altın madalya kazandım. Bence çok güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.



Anne ve babalara önerilerde bulunan Mihriban Korkmaz, "Anne ve babaların çocuklarını spor ve müzik gibi yetenekleri olduğu alanlarda yetiştirmelerini istiyorum. Eve kapalı kalmaları taraftarı değilim. Çünkü onların içinde umut var, ışık var. O ışığı söndürmemeliyiz, o umudu kaybetmemeliyiz. Öbür türlü kendi yollarını bulamazlar ve kaybolurlar. Onlara aileleri hep destek olsun istiyorum. Ben de bir anneyim." diye konuştu.



