Atiba Hutchinson: 'Duygularımız karşılıklı'

Beşiktaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Atiba Hutchinson duygularını paylaştı.



Çıktığı ilk idman sonrasında konuşan Kanadalı futbolcu, "Tekrar arkadaşlarımla beraberim. Birkaç idman kaçırdım ama bugün topa dokunabildim. Gelecek ne getirecekse ona hazırlanıyoruz, çok pozitifiz. İyi de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



PAOK maçı için görüşleri sorulan Atiba, "PAOK maçını dört gözle bekliyoruz. İyi bir eşleşme, zor olsa da iyi çalışıyoruz. Birbirini tanıyan bir ekip var. Maça kadar daha iyi olacağız. Maçı iyi geçmeyi istiyoruz." diye konuştu.



Taraftarlara mesaj yollayan tecrübeli oyuncu, "Taraftarlara çok teşekkür ediyorum, duygularımız karşılıklı. Umuyorum bu sene onların istediği gibi güzel ve başarılı bir sezon olur" dedi.



