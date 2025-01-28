Aşure günü ne zaman? 2025 Muharrem ayı ne zaman?

2025 aşure günü tarihi, tüm Müslüman alemi tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 hicri takvimi sonrasında Muharrem ayı tarihi de belli oldu. Peki, 2025 aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Muharrem ayının 10. günü olan aşure, bu sene 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

Aşure orucunun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret ediliyor.



