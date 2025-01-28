Haber Tarihi: 28 Ocak 2025 15:19 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 15:19

Aşure günü ne zaman? 2025 Muharrem ayı ne zaman?

Aşure gününün ne zaman idrak edileceği, 2025 Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları kaynamaya başlıyor ve oruçlar tutuluyor. "Allah'ın ayı" olarak tasvir edilen Muharrem ayı tarihi, 2025 hicri yılbaşı takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Peki, 2025 aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Aşure günü ne zaman? 2025 Muharrem ayı ne zaman?
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2025 aşure günü tarihi, tüm Müslüman alemi tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 hicri takvimi sonrasında Muharrem ayı tarihi de belli oldu. Peki, 2025 aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

 AŞURE GÜNÜ 2025 NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü olan aşure, bu sene 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

Aşure orucunun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret ediliyor.

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