Haber Tarihi: 19 Eylül 2023 16:31 - Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 16:31

Aşk-ı Memnu bitti mi, ne zaman, saat kaçta çıkacak? 19 Eylül Kanal D yayın akışı

Türkiye televizyon tarihine damga vuran dizilerden birisi olan Aşk-ı Memnu yeniden ekranlara geliyor. Aşk-ı Memnu yeni bölümleri çekilmeyecek olsa da dizinin tekrar bölümleri bu yaz boyunca ekranlara gelecek. Peki, Aşk-ı Memnu bitti mi, ne zaman, saat kaçta çıkacak? 19 Eylül Kanal D yayın akışı

Aşk-ı Memnu bitti mi, ne zaman, saat kaçta çıkacak? 19 Eylül Kanal D yayın akışı
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Aşk-ı Memnu yok mu, bitti mi? 19 Eylül Aşk-ı Memnu neden yok, kaldırıldı mı? merak ediliyor. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Peki, Aşk-ı Memnu yok mu, bitti mi? 19 Eylül Aşk-ı Memnu neden yok, kaldırıldı mı?
AŞKI MEMNU BİTTİ Mİ, YOK MU?

Aşkı Memnu dizisi bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. Sebebi ise bilinmiyor. Kanal D ekranlarında Dönence dizisi yer alıyor.

KANAL D 19 EYLÜL KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dönence


18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Dönence

AŞKI MEMNU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Aşkı Memnu, tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı Aşk-ı Memnu, 19 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.30'da yeniden ekrana geliyor.

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Aşk-ı Memnu dizisi, 19 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanmıştı. Bu yıl tekrardan Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi 3 Temmuz tarihinde izleyicileriyle buluşuyor.

AŞKI MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?
Aşk-ı Memnu dizisi, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan bir yalıda çekilmiştir. Sarıyer'de Piyasa Caddesi üzerindeki bu yalının sahibi ise iş adamı Rahmi Koç'tur.

AŞK-I MEMNU KONUSU
İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI
Beren Saat (Bihter)

Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

Nebahat Çehre (Firdevs)

Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

Zerrin Tekindor (Matmazel)

Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

Nur Fettahoğlu (Peyker)

İlker Kızmaz (Nihat Önal)

Baran Akbulut (Beşir)

Fatma Karanfil(Şayeste)

Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

Zerrin Nişancı (Aynur)

Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

Gülizar Irmak (Sevil)

Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

Evren Duyal (Nesrin)

Ufuk Kaplan (Kathia)

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Aşk-ı Memnu
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