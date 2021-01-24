Arteta: 'Chelsea Lampard'a şans vermeli'

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, ezeli rakipleri Chelsea'nin hocası Frank Lampard'a kulübünün zaman vermesi gerektiğini söyledi.



Arteta açıklamasında, teknik adamların bu yıl her zamankinden daha çok zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, "Lampard'ı birkaç yıldır tanıyorum. Bir süredir yakınız. Chelsea yönetiminin onun takımı toparlaması için ona bir şans vermesini istiyorum." diye konuştu.



İspanyol menajer Lampard'un futbolculuğu nedeniyle büyük bir tecrübe olduğunu belirterek İngiliz teknik adamın performansını da beğendiğini söyledi.



Arteta bir süredir Arsenal'de alınan istikrarsız sonuçların yanı sıra Mesut Özil'i Premier Lig kadrosuna almaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefiydi.



Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal bu sezon ligde son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek takımının çıkış yapmasını sağladı ancak FA Cup'ta Southampton'a yenilmekten kurtulamadı.WD



