Arsene Wenger: 'Ronaldo'yu almıştık, forması bile hazırdı'

İngiliz futbolunun en tecrübeli isimleri arasında gelen teknik direktör Arsene Wenger, geçmiş ve bugünde yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu.



The Guardian'a konuşan Wenger, birçok önemli itirafta da bulundu.



"BAYERN BİR ÖRNEKTİR"



Futbolda başarılı kulüp olarak Bayern'i örnek gösteren Wenger, "Arsenal'de yönetim kurulu danışmanı olmayı düşündüm. Dürüst olmak gerekirse büyük kulüplerde bir bilgi eksikliği olduğuna inanıyorum. Son zamanlarda futbolda başarılı olmanın birçok yolu olduğunu görüyoruz. Örneğin; kulübün iyiliğini düşünen, dinamiklerini bilen ve onları kuşaktan kuşağa aktaran Beckenbauer, Hoeness veya Rummenigge gibi insanların sürekliliğine dayandığı Bayern... Bir de İngiltere'deki gibi hızlı para ve çabuk başarının olduğu modeller var. Her ikisi de işe yarayabilir. İlk söylediğimi daha çok seviyorum." ifadelerini kullandı.



"UNITED, CRISTIANO'YU ELİMİZDEN ALDI"



Transfer edemediği oyuncularla ilgili bir pişmanlığı olup olmadığı sorulan 70 yaşındaki teknik adam, "Uhh... Sadece bir tane değil, elli tane oyuncu sayabilirim. Sanırım en yakın olanı United'a gittiğinde Cirstiano Ronaldo'ydu. Sporting ile bir anlaşma aşamasındaydık. Ronaldo ve annesiyle kulüp tesislerinde görüşüp yemek yedik, Arsenal forması bile vardı. Ancak United yardımcı antrenörlüğe Carlos Queiroz'u getirdi ve hemen Cristiano'ya imza attırdılar. Onu elimizden aldılar." dedi.



"ARSENAL'DEN AYRILIŞIM AŞK HİKAYESİNİN SONUYDU"



Arsenal'den ayrılış öyküsünü anlatan tecrübeli futbol adamı, "Bir aşk hikayesinin sonuydu. Artık sevdiklerinizle konuşamadığınız anlarda antrenmanlara, stadyuma gidemeyeceksiniz. Bulunduğunuz yerde kalmak zorundasınız ve bu daha önce hiç başıma gelmemişti. 22 yıl aniden bitti, çok zordu. Kulüple bağlantımı kesmek istedim, kulüp de öyle istedi. Stadyuma geri dönmemeye karar verdim ama Arsenal'i aynı tutkuyla desteklemeye devam ettim. Çok çalışıyorsun, ağlıyorsun, şikayet etmiyorsun ve üstesinden geliyorsun. Sessizlik içinde acı çektim." şeklinde konuştu.



"ARTETA HER ZAMANKİ İŞİNİ YAPSIN"



"Mikel Arteta ne yapmalı?" sorusuna Wenger, "Şimdiye kadar nasıl devam ettiyse bundan sonra da aynı şekilde devam etsin. Sistemini sonuna kadar götürsün. Bence iyi bir soyunma odası var ve bunu yapabilirler. Geçen sezon kazandıkları puanların daha iyisini yapmaları zor değil. Bence Arsenal ilk 4'e girebilir. Neden olmasın? Sürpriz olabilirler. İyi oyuncular aldılar ve savunmadaki iyi oyuncularını ellerinde tuttular. Son yılımda aldığımız Aubameyang'ı ellerinde tuttular. Her türlü malzemeye sahipler. Zayıf bir takım değiller." diye cevap verdi.



"BARCELONA FİNALİNDE ÜZÜLDÜĞÜM ŞEY..."



2006 yılında Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi finaline de değinen İngiliz teknik direktör, "Barcelona'ya karşı neyi farklı yapabilirdim? Belki de 2-1 gerideyken son 13 dakika içinde iki merkez orta saha ile oynamalıydım. Beni asıl üzen şey; Zidane'lı, Ronaldo'lu Real Madrid'i ve Ibrahimovic'li, Trezeguet'li ve Vieira'lı Juventus'u eleme turlarında bir gol yemeden bile geçip, Barcelona'ya son 20 dakikada 10 kişi oynayıp, kaybetmemiz oldu. Hala karışık hislere sahibim." diye konuştu.



"TANRI'YA SÖYLEDİĞİM ŞEY SAÇMA OLACAK"



Arsene Wenger, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Bazen tüm hayatımı futbola adamam beni korkutuyor. Eğer Tanrı varsa ve cennete ya da cehenneme mi gideceğimi görmem için bana bir test yapsa, tüm hayatımı futbol maçlarını kazanmaya adadığımı söylemem biraz saçma olacak. Bazen hayatınızı çok az anlamı olan bir şeye adadığınızı hissedebilirsiniz."



"EN SEVDİĞİM FİLM..."



"En sevdiğim film The Midnight Express. Çünkü Amerika - Türkiye ilişkileri üzerine çalışırken bunun üzerine bir inceleme yapmam gerekiyordu."