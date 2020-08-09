Arsenal'den Mesut Özil'e: 'Sen anlaş, maaşı biz tamamlarız'

ALİ KOÇ: "SEMBOLİK RAKAM OLURSA..."

Arsenal, Mesut Özil'in kapısını bu kez farklı bir teklifle çaldı.Daily Mirror'da yer alan habere göre; Arsenal, sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan Mesut Özil'e, "Bir kulüple anlaş, 20 milyon euro'luk maaşının kalan kısmını biz ödeyeceğiz." teklifini sundu. 31 yaşındaki Mesut Özil'in bu teklif sonrası nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu oldu.Pandemi nedeniyle ekonomik açıdan zor günler yaşayan Arsenal, birçok futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken Willian'ı transfer etmiş ve Pierre-Emerick Aubameyang ile de yeniden anlaşma masasına oturmuştu.Arsenal'in Mesut Özil'in maaşından bir miktar da olsa düşüş yaparak, 'zarardan kar' hesabına gittiği vurgulandı.Mesut Özil'in sık sık adının geçtiği Fenerbahçe'de ise başkan Ali Koç, 2 Temmuz tarihinde çıktığı HaberTürk canlı yayınında, "Mesut Özil'e paramız yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise sembolik bir rakama gelirse o zaman bakarız. Bugüne kadar Özil için hiçbir girişimimiz olmadı." demişti.