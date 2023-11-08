Arsenal Sevilla maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Diego Alonso'nun ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Peki, Arsenal Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal Sevilla maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Arsenal 2-1 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter