Arsenal Sevilla maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Diego Alonso'nun ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Peki, Arsenal Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal Sevilla maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
ARSENAL – SEVİLLA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ ARSENAL – SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE ARSENAL - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. ARSENAL - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Arsenal 2-1 galip ayrılmıştı. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle: 7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp 8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter
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