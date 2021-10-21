Arsenal'de tarihe geçen imza!

İngiltere Premier Lig takımlarından'de tarihe geçen bir imza atıldı. Topçular, futbol akademisi için 4 yaşındaki Zayn Ali Salman ile sözleşme imzaladı.İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Salman'ın babası, bunun kendisi için bir sürpriz olmadığını belirterek, "Doğduğu anda fark etmiştim, hemşire bile onun karnına dokununca ne kadar güçlü olduğuna şaşırmıştı. Doğduğundan beri çok güçlü bir çocuk" şeklinde konuştu.Diğer çocuklardan her zaman farklı olduğunu söyleyen babası, "Küçüklüğünden beri inanılmaz bir dengeye sahip. Arsenal, potansiyelinden dolayı onun yaşını hiç umursamadı" ifadelerini kullandı.İngiliz ekibinin futbol akademisine katılacak olan Ali Salman, Arsenal'in sözleşme imzaladığı en genç isim olarak tarihe geçti.