Armando Bacot, Fenerbahçe Beko'da!

Fenerbahçe Beko, Memphis Hustle forması giyen Armando Bacot'u renklerine bağladı.

calendar 03 Eylül 2025 18:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Armando Bacot, Fenerbahçe Beko'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadrosuna bir ekleme daha yaptı.

Sarı-lacivertliler, NBA G Ligi ekiplerinden Memphis Hustle forması giyen 25 yaşındaki Armando Bacot'u renklerine bağladı.

Bacot, son olarak Memphis'in NBA Yaz Ligi takımında forma şansı buldu ve forma giydiği altı karşılaşmada 8.3 sayı (%63.3 iki sayı, %85.7 serbest atış), 5.5 ribaund, 1.3 blok ve 0.8 asist istatistiklerine erişti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Armando Bacot'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.