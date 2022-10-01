Arda Güler'den Fenerbahçe'ye iyi haber

Ümit Milli Takım'da yaşadığı hastalık sebebiyle kadrodan çıkarılan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, takımla çalışmalara başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den Fenerbahçe'ye iyi haber
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01 Ekim 2022 12:34
Fenerbahçe'ye genç yıldızı Arda Güler'den iyi haber geldi.

Ümit Milli Takım'da viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' geçiren ve doktorlar tarafından 3 gün istirahat verilen Arda Güler, iyileşerek çalışmalara başladı.

Genç oyuncu önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çıktı. Toparlandığı görülen Arda'nın derbi kadrosunda yer alması ve yedekler arasında olması bekleniyor.
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