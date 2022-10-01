Arda Güler'den Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe'ye genç yıldızı Arda Güler'den iyi haber geldi.
Ümit Milli Takım'da viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' geçiren ve doktorlar tarafından 3 gün istirahat verilen Arda Güler, iyileşerek çalışmalara başladı.
Genç oyuncu önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çıktı. Toparlandığı görülen Arda'nın derbi kadrosunda yer alması ve yedekler arasında olması bekleniyor.
Ümit Milli Takım'da viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' geçiren ve doktorlar tarafından 3 gün istirahat verilen Arda Güler, iyileşerek çalışmalara başladı.
Genç oyuncu önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çıktı. Toparlandığı görülen Arda'nın derbi kadrosunda yer alması ve yedekler arasında olması bekleniyor.
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