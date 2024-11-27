Aras Kargo, Büşra Güneş'i transfer etti

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Büşra Güneş'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aras Kargo, Büşra Güneş'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2024 18:25
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo orta oyuncu Büşra Güneş'le anlaştı.

Aras Kargo Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Büşra Güneş. Takımımız, Kuzeyboru'dan 1997 doğumlu orta oyuncu Büşra Güneş ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar Büşra." ifadelerine yer verildi.

Aras Kargo'nun sosyal medya paylaşımı: 



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery