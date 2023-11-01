Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023 devre arası transfer sezonu ne zaman?

Süper Lig'de ikinci transfer döneminin tarihi, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Tuttukları takımların nasıl transferler yapacağını merak eden birçok kişi, TFF tarafından belirlenen transfer sezonunun başlamasını bekliyor."Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.