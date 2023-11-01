Haber Tarihi: 01 Kasım 2023 11:57 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 11:57

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023 devre arası transfer sezonu ne zaman?

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir zaman kala transfer sezonu tarihleri merak edilmeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuru sonrasında, ikinci transfer döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023 devre arası transfer sezonu ne zaman?

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023 devre arası transfer sezonu ne zaman?
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Süper Lig'de ikinci transfer döneminin tarihi, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Tuttukları takımların nasıl transferler yapacağını merak eden birçok kişi, TFF tarafından belirlenen transfer sezonunun başlamasını bekliyor.  ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

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