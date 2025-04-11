Haber Tarihi: 11 Nisan 2025 12:56 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 12:56

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl bakılır? 2025 Açıköğretim sınav yerleri, tarihleri ve oturum saatleri

AÖF sınav giriş yerlerinde son durum, kısa zaman sonra vize sınavlarına girecek öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, bahar dönemi vize sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. Nisan ayında yapılacak ara sınavlar için son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, gözlerini Anadolu Üniversitesi öğrenci ekranı üzerinden yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevirdi. Peki, 2025 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl bakılır? 2025 Açıköğretim sınav yerleri, tarihleri ve oturum saatleri
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2025 AÖF ara sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Açıköğretim öğrencilerinin katılım sağlayacağı AÖF sınavları öncesinde ise artık tüm gözler sınav giriş yerlerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF ara sınavları ne zaman?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?


Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan 2024-2025 akademik takvimi sonrasında bahar dönemi vize sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025'te yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ YAYIMLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgelerinin nisan ayının 2.haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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