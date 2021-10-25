Antonio Rudiger Chelsea'den ayrılıyor İddiası!

Chelsea ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Antonio Rudiger'in başka takıma transfer olacağı bildirildi.
Di Marzio'nun haberine göre Chelsea'nin defans oyuncusu Antonio Rudiger'in yeni sözleşmeye imza atmayacağı belirtildi.
Rudiger'in Juventus, Manchester City, Tottenham ve PSG gibi takımlardan birine transfer olacağı konuşuluyor.
Di Marzio'nun haberine göre Chelsea'nin defans oyuncusu Antonio Rudiger'in yeni sözleşmeye imza atmayacağı belirtildi.
Rudiger'in Juventus, Manchester City, Tottenham ve PSG gibi takımlardan birine transfer olacağı konuşuluyor.