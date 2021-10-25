Antonio Rudiger Chelsea'den ayrılıyor İddiası!

Antonio Rudiger'in uzun yıllar formasını giydiği Chelsea'den ayrılacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Antonio Rudiger Chelsea'den ayrılıyor İddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 17:09
Chelsea ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Antonio Rudiger'in başka takıma transfer olacağı bildirildi.

Di Marzio'nun haberine göre Chelsea'nin defans oyuncusu Antonio Rudiger'in yeni sözleşmeye imza atmayacağı belirtildi.

Rudiger'in Juventus, Manchester City, Tottenham ve PSG gibi takımlardan birine transfer olacağı konuşuluyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.