Antonio Conte kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe teknik direktör Antonio Conte hangi takımlarda çalıştı?

İtalyan teknik direktör Antonio Conte, futbol dünyasının en tanınmış ve başarılı isimlerinden biri. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde kazandığı kupalar ve ortaya koyduğu oyun anlayışıyla adından söz ettiren Conte, son dönemde özellikle Fenerbahçe ile anılmasıyla Türkiye'de de gündemde. Peki, Antonio Conte kimdir ve kariyerinde hangi takımları çalıştırdı?

Antonio Conte 31 Temmuz 1969 tarihinde doğmuştur. Son olarak Premier League kulübü Tottenham Hotspur'un teknik direktörlüğünü yapan İtalyan teknik direktör ve eski futbolcudur.

Orta saha oyuncusu olarak oynayan Conte, kariyerine memleketinin kulübü Lecce'de başladı ve daha sonra Juventus tarihinin en çok forma giyen ve en etkili oyuncularından biri oldu. Burada beş kez Serie A şampiyonluğu, bir kez Coppa Italia, bir kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir kez de UEFA Kupası kazandı ve 1996'dan 2001'e kadar takımın kaptanlığını yaptı. İtalya millî takımında da oynadı ve 1994 FIFA Dünya Kupası ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı ve her iki turnuvada da İtalya ikinci oldu.

Antrenörlük kariyerine AC Siena'da yardımcı antrenör olarak başlayan Conte, 2006 yılında Arezzo'nun teknik direktörü oldu ve 2007'de Bari'yi Serie B şampiyonluğuna, Siena'yı ise iki yıl sonra aynı ligden terfiye taşıdı. 2011'de Juventus'un başına geçti ve üst üste üç Serie A şampiyonluğu kazandı. 2014'te İtalya millî takımının başına geçerek onları 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale taşıdı. Daha sonra Chelsea teknik direktörü oldu ve görevdeki ilk sezonunda Premier League şampiyonluğuna ulaştı, ikinci sezonunda FA Cup'ı kazandı ancak ligi beşinci sırada bitirdikleri için görevden alındı. Conte, bir yıl sonra Inter Milan'a katıldı ve ilk sezonunda takımı UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı, ardından ikinci sezonunda 2020-21 Serie A şampiyonluğunu kazandı ve karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldı. Kasım 2021'de Tottenham Hotspur'a katıldı, ancak Mart 2023'te görevden alındı.

Conte, 1990 FIFA Dünya Kupası'ndaki en parlak döneminden bu yana çok az kullanılan 3-5-2 dizilişinin yeniden popüler hale gelmesini sağladı.

2006-2007 Arezzo

2007-2009 Bari

2009-2010 Atalanta

2010-2011 Siena

2011-2014 Juventus

2014-2016 İtalya

2016-2018 Chelsea

2019-2021 Inter

2021-2023 Tottenham

Antonio Conte'nin Kazandığı Kupalar

Bari-Serie B/Şampiyon: 2009

Siena-Serie B/Küme yükseldi: 2011

Juventus-Serie A:

Şampiyon: 2012, 2013, 2014

Coppa Italia: 2011-12 (Finalist)

Supercoppa Italiana : 2012, 2013

Chelsea-Premier League