Antalyaspor, Tarık Çamdal'ı gönderdi

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını duyurdu

Haber; Sporx.com
Antalyaspor, Tarık Çamdal'ı gönderdi
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31 Ocak 2020 18:45
Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını açıkladı

İşte yapılan resmi açıklama;

"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. "

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