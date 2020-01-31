Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını açıkladıİşte yapılan resmi açıklama;"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. "