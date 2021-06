Antalyaspor, isim sponsorluğunu uzattı

Antalyaspor ile Fraport TAV Antalya Havalimanı arasında isim sponsorluğu alanındaki iş birliğinin 1 artı 1 yıl daha uzatılması için imza töreni düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürleri Deniz Varol ile Bilgihan Yılmaz katıldı.



Başkan Çetin, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde seyircisiz oynanan maçların ardından sponsorlarla iş birliğini sürdürmenin Antalyaspor için önem arz ettiğini söyledi.



Fraport TAV ailesine teşekkür eden Çetin, "Bu zor günlerde Fraport TAV ailesi bizimle birlikte oldu. Amacımız başarıyla beraber, Fraport TAV ailesinin marka değerine katkı sunmak. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Her iki camiaya da hayırlı olsun." diye konuştu.



Deniz Varol, anlaşmanın her iki tarafa hayırlı olmasını dileyerek, yeni yılda çok daha güzel başarılara imza atılacağına inandıklarını anlattı.



Yılmaz ise uzun yıllar Antalya'da hizmet veren bir kurum olarak Antalyaspor'a destek olmanın her iki taraf için kazançlı olduğunu bildirdi.