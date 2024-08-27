Antalyaspor'da kriz: Suç duyurusu

Antalya Biriketçiler Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar Esnaf Odası Başkanı Özgür Bucaklı, Antalyaspor için tahsis edilen hafriyat gelirinin, son iki yıldır kulüp kasasına girmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.



Bucaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki hafriyat gelirinin Antalyaspor'a tahsisi için 2017 yılında Valilik onayı alındığını hatırlattı.



Antalyaspor'a gelir sağlamak amacıyla yapılan bu uygulamanın son yıllarda kötüye kullanıldığını ve haksız kazanç elde edildiğini ileri süren Bucaklı, "Kentte yıllık yaklaşık 1 milyar liralık hafriyat kazancı Antalyaspor'un kasasına girmiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesinin gücünü kullanan bazı kişiler, hafriyatçı esnafı, müteahhit ve çiftçileri yüksek meblağlı ceza kesme tehdidi ile haksız kazanç elde ediyor. Antalyaspor'un kasasına girmeyen paralar, makbuz kesilmeden elden alınıyor veya başka hesaplara aktarılıyor. Konuya ilişkin bilgi ve belgelerimizi içeren suç duyurusu dilekçemizi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına verdik." dedi.



Son iki yıldır konunun takipçisi olduğunu, hafriyattan haksız kazancın önüne geçmek ve oda üyesi esnafın da hakkını korumak için daha önceden de yargıya başvurduğunu belirten Bucaklı, "Biz konunun üstüne gidince üstümüzdeki baskı arttı. Bana ve bazı arkadaşlarımıza kaçak döküm yaptığımız gerekçesiyle haksız cezalar kesildi. Bu rant şebekesiyle hareket ettiğini düşündüğümüz odamızın 6 yönetim kurulu üyesi olağanüstü kongre kararı aldırdı. Suç duyurumuzda bunları da belirttim." diye konuştu.





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