Ankaragücü'nün Antalya kampı sona erdi

MKE Ankaragücü, milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, Antalya kampındaki son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.



Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda, yaklaşık 30 dakika süren yenilenme koşusu yapıldı.



Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçiren sarı-lacivertli ekip, bugün hava yolu ile Ankara'ya dönecek.



MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.



