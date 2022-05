Ankaragücü, Süper Lig'e iddialı dönmek istiyor

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Emre Yıldız, Süper Lig'de iyi bir kadro kurmak istediklerini ve bunun çalışmalarına çok önceden başladıklarını söyledi.



Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı bitime 3 hafta kala garantileyen sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Yıldız, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Çok stresli ve zor bir dönemi geride bıraktıklarını vurgulayan Yıldız, "Sezon başı koyduğumuz hedefe vardığımız için çok mutluyuz. Başkan çok büyük bir sorumluğa girmişti. Üst üste küme düşmüş bir takımın başkanı olmak gerçekten kolay değildir. Aldığı sorumluluğu bizle paylaştı. Adeta şehrin bütün yükünü üzerimizde taşıyormuşuz gibi hissettik. Şampiyon olmak çok güzel. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.



Emre Yıldız, lige 2 beraberlikle başladıklarını, ancak 3. haftada oynadıkları Denizlispor maçı öncesi MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve teknik direktör Mustafa Dalcı'yla bir toplantı yaptıklarını belirtti. Lige istedikleri gibi başlayamamalarına rağmen yaptıkları bu toplantıda şampiyonluk ışığını gördüklerini ve ligin kalanında da hiçbir şekilde ümitsizliğe düşmediklerini vurgulayan Yıldız, Süper Lig için planlarını ise şöyle anlattı:



"Geçen yıl takımı kurduk, lig başladı ve Süper Lig'e kesin çıkacakmışız gibi, yeni sezonun çalışmalarına başladık. Şu anda Süper Lig için en tatmin edici listesi olan takım biz olabiliriz. Harekete geçince çok hızlı bir şekilde takımımızı kurabilecek durumdayız. Başkanımızla strateji toplantısı yapıp adımları hemen atabiliriz. Camiamız, üst üste küme düşmeyle ciddi travma yaşadı, 'Yeniden Süper Lig'de ne olacak' diye düşünüyorlar. İnşallah iyi takım kurmakla ilgili hiçbir sıkıntımız olmayacak. Kesinlikle iyi bir kadromuz olacak. Başkanla konuşup stratejiyi doğru belirlememiz lazım. Mali yapımız ortada. Şu an sadece başkanımızın ve yönetimimizin ekonomik desteğiyle yürüyoruz. Kulübün kendi gelirleri şu an yok. Belirlenen bütçeye göre yol haritası belirlenecek."



Transferde listesinin hazır olduğunu ve yeni oyuncuların yüzde 80-90'ını kampa yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Yıldız, "çilek transferi" diye tabir edilen yıldız futbolcu beklentisi konusunda ise "Transferde popülist davranmak çok kolay, böyle davranan insanlar da kulüplere büyük zararlar verebiliyor. Alacağınız yıldız futbolcu büyük bir mali külfetle gelir. Bu da risktir. Örneğin Owusu geldiğinde çok konuşuldu, bence bizim için 'bir çilek' transferiydi. Ankaragücü taraftarının ve Türk futbolunun çok seveceği isimler alacağız. İlla da büyük transfer baskısı gelirse, öyle oyuncular da listemizde var." değerlendirmesinde bulundu.



"Faruk Koca bakış açısıyla bambaşka bir başkanlık yapıyor"



Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Yıldız, kulüp başkanı Faruk Koca'nın camia için çok büyük bir şans olduğunu belirti.



Taraftarlardan yeni sezonda da en büyük beklentilerinin sabır olduğunu vurgulayan Yıldız, "Faruk Koca dönemi ve ondan öncesi diye Ankaragücü'nü ayırmak doğru olacak. Çünkü, ben bunu sadece Ankaragücü için demiyorum. Faruk Koca bakış açısıyla bambaşka bir başkanlık yapıyor. Türkiye'de alışagelmişin dışında. Bütün çalışanlarımız da bunu hissediyor. Ankaragücü taraftarına Süper Lig mesajı olarak şunu vermek istiyorum, bize son aylarda müthiş bir destek verdiler, Süper Lig'de de aynı desteği artırarak bekliyoruz. Onlardan sabır ve destek istiyoruz." diye konuştu.



Takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Dalcı'yı da öven Emre Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:



"Özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Biz 6. hafta ligde 2. sıraya çıktık. Ondan sonra sadece bir gün ilk 2'nin dışına çıktık. 21. hafta liderliği aldık ve hala lideriz. Bu takımın hocası Mustafa Dalcı. Ortada çok ciddi bir başarı var. Türkiye'de teknik direktörler çok kaygan zeminde. Hocamızın en büyük şansı başkanımız. Faruk Koca teknik donanıma bakar, Mustafa Dalcı'da bunu görüyor, her şeyden önce kişiliğe bakar, hocamızın kişiliği de herkes tarafından takdir ediliyor. Başarısı da ortada. Kısa vadede Ankaragücü şampiyon olması gerekiyordu ve Mustafa hoca bunu başardı. Büyük resme doğru yola çıkarken, orta vadede oyunu güzelleştirip daha da geliştirmek hedeflerinin arasında. Camiamız sabırlı olsun. Artık sürekli dalgalanma içinde olmak istemiyoruz. Birçok kulüp bütçe olarak da takım olarak da bizden daha iyi durumdaydı. Şampiyonluğa oynayan en mütevazi bütçe bizdeydi. Hocamızla alakalı son kararı yine başkanımız verecektir."



"Bu yıl katkı vermeyen oyuncumuz neredeyse yok"



Emre Yıldız, başarının en büyük nedenlerinden biri olarak oyuncuların hepsinden alınan verimi gösterdi.



Ligin 34. haftasında Balıkesirspor'la deplasmanda oynadıkları maç öncesi Mustafa Dalcı'nın takımla yaptığı toplantıyı anlatan Yıldız, "Balıkesirspor maçı öncesi sohbet tadında bir toplantı düzenledi hocamız. Artık orada şampiyon olacağımıza inandık. Teşekkür konuşmasına döndü adeta. Bu yıl katkı vermeyen oyuncumuz neredeyse yok. Ligin mutlaka bir yerlerinde katkı verdi hepsi." dedi.



Bu sezon ligde attığı 4 golle takıma katkı veren Ali Kaan Güneren ve son 2 maçta formayı kapıp kalesini gole kapatan kaleci Bahadır Han Güngördü'yü öven Yıldız, bu iki oyuncunun uzun vadede hem Ankaragücü'ne hem de Türk futboluna büyük katkılar vereceğini söyleyerek, şunları kaydetti:



"Ali Kaan, Akhisarspor'da dikkatimizi çekti. Mustafa hocamız o dönemde Süper Lig'de başımızdaydı. Hatta bu transferden dolayı çok eleştiri aldık, 'Süper Lig'de oynayamaz' diye. Ali Kaan'ı aldık ve Türk futboluna büyük hizmeti olacaktır. Genç oyuncuların performans dalgalanma olabilir. Kesinlikle uzun vadede Türk futboluna büyük hizmetleri olacak bir oyuncu. Kalecimiz Bahadır da 4-5 yıl önceden takip ettiğim bir isim. Ankara Demirspor 3. Lig'deyken listeme almıştım. Onu kadroya kattığımızda da ciddi eleştiriler oldu. Geçen yıl 10 maç oynadı, yedekti. Fakat ben yapı olarak inandığım şeyin arkasında dururum. Başkanımız da hocamız da böyle. Eğer oyuncu iyiyse yaşının da önemi yok. Bahadır'ın üstüne planlama yaptık. Süper Lig'de de neden olmasın, diyoruz."



Bazı oyuncular için sezon içinde transfer teklifleri aldıklarını da aktaran Yıldız, "Ali Kaan için transfer teklifi geldi ama sezon ortasında oyuncu göndermek istemedik. Zahid için çok ciddi teklifler geldi. Özellikle Çin ve Portekiz'den. Şampiyonluğa gittiğimiz için böyle bir şeye izin vermedik, Zahid de istemedi. Ligi biz belki bitirdik ama daha diğer takımların iddiası devam ediyor. Transfer teklifleri de ilerleyen günlerde illa ki gelecektir oyuncularımıza." diyerek sözlerini tamamladı.









