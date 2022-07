Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, seçim sonrasında Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Koca, yeni transferleri Jese Rodriguez, Galatasaray'da oynayan Morutan'ın kiralanması ve birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.



"YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİKLER OLMASI NORMAL"



Öncelikle seçim süreciyle ilgili konuşan Koca, "Camiamız tercihini yaptı. Spor yasası çerçevesinde bazı çalışmalar yapmak gerekiyordu. Yönetimde bazı değişiklikler yaptık. Bunun çok normal olduğunu söyleyebilirim. Bizim amacımız Ankaragücü'nü her zaman hak ettiği yerde tutmak" diye konuştu.



"EN AZINDAN İLK 10 İÇİNDE OLMALIYIZ"



Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Ankaragücü Başkanı, "Futbol insana dayalı bir oyun. Herkesin beklentileri farklı. Bizim kadro yapılanmamız Ankaragücü'nü her daim yukarılara taşımak üzerine kurulu. Elbette hedeflerimiz var. Bu ne kadar gerçekleşir bilemem. Bunu futbolcularımız belirleyecek. Ama en azından ilk 10 içinde yer almalı ve daha da yukarısını hedeflediğimizi ifade edebilirim" dedi.



"5 TRANSFER YAPACAĞIZ"



Ankaragücü taraftarlarına transfer mesajı veren Faruk Koca, "Taraftarlarımız bizden kaç transfer beklemeli? 5 transfer yapmayı düşünüyoruz. Golcü, ön libero, sol stoper mevkileri önceliklerimiz. İnşallah bayram sonuna kadar transferleri yetiştirmek istiyoruz. Sonra kamp dönemimiz var" dedi.



"JESE, BİZE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU"



Jese Rodriguez'in Ankaragücü'nü tercih etme sebebi için ise Faruk Koca, "Jese Rodriguez'i çok isteyen takımlar vardı. Biz kendisiyle çok önceden irtibattaydık. Daha önce Ankaragücü'nü izledi. Futbol oynamak ve camia takımında oynamak istiyordu. Bize söz vermişti. Sözünün arkasında durdu. Bu bizi durum memnun etti. Önceliği para değil. 6 aydır futbolcuları izliyorduk. Sezon bittikten sonra girişimlere başladık. 1.5 aydır da temasımız arttı. Düşündüğümüz birçok oyuncu ile ilgili süreç bundan sonra da böyle devam edecek" açıklamasını yaptı.



"MORUTAN DEFTERİ KAPANDI"



"Galatasaraylı Morutan için nasıl bir teklif yaptınız? Galatasaray ne cevap verdi?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Koca, Morutan defterinin kapandığını açıkladı. Koca, "Önceden görüştüğümüz arkadaşlar da var. Galatasaray'dan Cenk Ergün ile görüşmeler yaptık. Onlar da yeni bir süreç geçiriyor. Biz kanatları tamamladık. Morutan'dan vazgeçtik. Maliyet açısından bir sorun olmadı. Başka futbolcularla görüşüyorduk. O futbolcularla ilgili sorun olursa Morutan ile ilgilenecektik. Durum bu şekilde. Şu anda Morutan defteri kapandı" yanıtını verdi.



"STADYUM 2 YILA YETİŞİR DİYE UMUYORUZ"



Yeni stadyumla ilgili durumu da anlatan Faruk Koca, "Göreve geleli 1 yıl oldu. Geldiğimizden beri önceliklerimiz vardı. Mali yapıyı düzeltmek, işler bir kulüp halinde getirmek istiyorduk. Eksilerde olmamayı sağlamak amacımızdı. Bunu yoluna koyduk. Camianın beklediği stadyumla ilgili çalışmanın da bir an evvel başlaması gerekiyordu. Çaba sarf ettik. Cumhurbaşkanımız da yakından ilgilendi. Stat müjdesini aldık, ihale edildi. Çalışmalar başladı. 24 ay öngörümüz var. İnşallah bu döneme kadar teslim edilecektir. Gecikmeler de olabilir. Başlamış olması önemli. Ankara 19 Mayıs Stadı biraz gecikti. Gecikmesi neticesinde de Cumhurbaşkanımız en iyi statlardan birinin başlamasına vesile oldu. 45+5 bin kişilik bir stadyum olacak" dedi.



"HOCAMIZLA YOLA DEVAM EDİYORUZ"



Ankaragücü Başkanı son olarak taraftarlara mesaj verdi. Koca, "Taraftarlarımızı heyecanlandıracak, stada çekecek, kombine aldıracak, forma almalarını sağlayacak yıldız oyuncuları almaya çalışıyoruz. Mevkilerinin en iyilerini almaya çalışıyoruz. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Teknik ekibimiz ile de yola devam ediyoruz. Amacımız başarılı bir sezon geçirmek ve kulübü her daim en iyi yerde tutmak" diyerek sözlerini tamamladı.





