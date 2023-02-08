Ankara Hatay yolu açık mı? 8 Şubat Ankara - Hatay kapalı yollar

kapalı yolları belli oldu. 7.7'lik deprem sonrası hangi yollar kapandı sorusunun cevabı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7'lik depremin ardından halk karayollarındaki son durumu araştırıyor. Yaşanan depremin ardından sadece yerleşim yerleri değil yollarda ikiye bölündü. Peki
kapalı yollar ile KGM 8 Şubat kapanan yollar listesi... .
Ankara Hatay yolu açık mı?
HATAY HAVALİMANI PİSTİ YARILDI
Hatay Havalimanı'nın pistinin de enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.
HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" ifadelerini kullandı. GAZİANTEP-NURDAĞI KARAYOLU KAPALI MI?
Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından "Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır." paylaşımında bulundu.
ŞANLIURFA ADIYAMAN YOLU
Şanlıurfa-Adıyaman yolunun 3. kilometresinde istinat duvarı çökmesi sebebiyle bir şerit ulaşıma kapandı. KAYSERİ PINARBAŞI-GÖKSUN
Kayseri'deki Pınarbaşı-Göksun yolunda, yoğun kar yağışı ve olası trafik yoğunluğu dolayısıyla ağır taşıt trafiğine izin verilmiyor. HAKKARİ-ŞIRNAK DEVLET YOLU
Hakkari-Şırnak Devlet yolu, 20. kilometresindeki çığ düşmesi, Konya-Aksaray Devlet yolu da Konya çıkışı-Eşmekaya ve Konya-Kadınhanı kesimlerinde kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle trafiğe kapatıldı. SAKARYA-PAMUKOVA YOLU
Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. ANKARA-KIRIKKALE ŞERİT DARALMASI
Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım ay sonuna kadar ikişer şeritten kontrollü devam edecek. 7 ŞUBAT KGM YOL DURUMU SON DAKİKA
1 Sakarya-Pamukova yolunun 24-25.km.leri arasında Demiryolu Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.
2 Muğla-Kale yolunun 33-36 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
3 Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
4 Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
5 Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50.km.leri arasında Nizip ve Birecik Geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
6 Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 2.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapanmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
7 İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12.km.sinde (Domaniç Şehir Geçişi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
8 Kastamonu-Tosya yolunun 30-31.km.leri arasında Keçidere Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
9 Refahiye -İliç yolunun 22-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
10 Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
TAG Otoyolu Osmaniye - Gaziantep Batı Kavşağı arası deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, D - 400 Devlet Yolu'na yönlendirilmiştir.
Karayazı - Göksu Yolu 0 - 26. km'ler arası ulaşıma kapatılmıştır.
Ahlat - Karahasan ve Malazgirt - Karahasan İl Yolları taşıt trafiğine kapatılmıştır.
Konya - Cihanbeyli Devlet Yolu tüm araçların geçişine kapatılmıştır.
Bitlis - Mutki İl Yolu 16 - 17 km'ler arası çığ düşmesi sonucu taşıt trafiğine kapatılmıştır.
Hakkari - Şırnak Devlet Yolu 20. km'si çığ düşmesi sonucu geçici olarak taşıt trafiğine kapatılmıştır.
Ulaş - Gürün Ayr. Kangal Devlet Yolu, Sivas -Kangal - Gürün Ayr. Devlet Yolu, Kangal - Alacahan - Hekimhan Devlet Yolu çekici ve TIR trafiğine kapatılmıştır. KAR VE TİPİDEN DOLAYI KAPALI OLAN YOLLAR MUĞLA-KALE-DENİZLİ
Şuhut-Sandıklı
Çay-Karaadilli-Dinar
Şuhut-Senirkent
Akören-Bozkır
Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı
Hüyük-Doğanbey
Balcılar-Başyayla
Taşkent-Sarıveliler Ayr.-Başyayla
Başyayla-Balcılar
Sarıveliler-Alanya
Karaman-Bucakkışla
Hadim-Beyreli
SERTAVUL-MUT (Tır ve çekici trafiğine kapalıdır)
Güzeloluk-Ayrancı
Mansurlu-Aktepe-Yahyalı
Taşkent-Alanya
Karaman-Kırobası-Güzeloluk
Ayr.-Yenibaşak
Genç-Yenisu
Karlıova Ayr.-Yedisu
Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza
Tufanbeyli-Gebzeli-Develi
Göksun-Geben
Çiçekdağı-Akçakent yolu Yoğun kar ve tipiden dolayı araç trafiğine geçici olarak kapatılmıştır.
Pınarnaşı-Göksun-Kahramanmaraş yolu TIR trafiğine kapalıdır.