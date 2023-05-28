Anka Haber Ajansı kime bağlı? Anka Ajansı kime ait?

13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy verme işlemleri bugün saat 08:00'den itibaren başladı. Oy kullanma 17.00'de son bulurken bu oyların yüzdeleri merak konusu oldu. Seçim sonuçlarını merak edilirken bu sonuçları açıklayan ANKA Haber Ajansı arama motorlarında araştırılmaya başlandı.Anka Haber Ajansı gazeteci Mehmet Altan Öymen tarafından 1972 yılında kurulmuş bir ajanstır. Anka Haber Ajansı'nın merkezi Ankara'da bulunuyor. Ancak ajans, 2018 yılının Kasım ayında yayınına son vererek artık hizmet veremeyeceğini açıklamıştı.Anka Haber Ajansının kökleri 1950'li yılların başında kurulan Ankara Ajansına dayanmaktadır. ANKA Haber Ajansı, 14 Ağustos 1950 tarihinde Ankara Ajansı adıyla kurulmuştur. Kemal Zeki Gençosman'ın ilk müdürü olduğu ve kısa adı ANKA ile de tanınan ajans ilk bültenini 21 Ağustos'ta geçmiştir.Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı Anka Haber Ajansı (ANKA), Altan Öymen tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesinde kurulmuştur.Anka Haber Ajansı (ANKA), Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı. Altan Öymen tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde 1972 yılında kurulan ajans, sahadan veri toplayarak medya organlarına haber sağlama hizmeti vermektedir. ANKA 46 yıl aralıksız hizmet sağladıktan sonra 2018 yılının sonlarında kapanmış ve 2019 İstanbul ara yerel seçimi sürecinde Güneşim Medya çatısı altında yeniden faaliyete geçmiştir.1972 yılında kurulan ajans, sahadan veri toplayarak medya organlarına haber sağlama hizmeti vermektedir.