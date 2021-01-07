Andre Ayew'e Premier Lig yolu göründü

Premier Lig ekibi Brighton, Ganalı Andre Ayew'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Andre Ayew'e Premier Lig yolu göründü
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07 Ocak 2021 16:32
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew'e Premier Lig'den talip çıktı. Brighton, Ganalı kanat oyuncusu için girişimlere başladı.

31 yaşındaki Ayew, Championship'te Swansea'de forma giyiyor.

AYEW PROBLEM ÇÖZECEK

Brighton, Premier Lig'in gol yollarında en çok sorun yaşayan ekiplerinin başında geliyor. 17 maç sonunda 21 gol atabilen Brighton, Ayew'in gol yollarındaki sorunu çözeceğine inanıyor.

Andre Ayew, bu sezon Championship'te çıktığı 23 maçta takımı adına 8 gol ve 2 asist kaydetti.



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