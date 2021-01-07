Andre Ayew'e Premier Lig yolu göründü

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew'e Premier Lig'den talip çıktı. Brighton, Ganalı kanat oyuncusu için girişimlere başladı.



31 yaşındaki Ayew, Championship'te Swansea'de forma giyiyor.



AYEW PROBLEM ÇÖZECEK



Brighton, Premier Lig'in gol yollarında en çok sorun yaşayan ekiplerinin başında geliyor. 17 maç sonunda 21 gol atabilen Brighton, Ayew'in gol yollarındaki sorunu çözeceğine inanıyor.



Andre Ayew, bu sezon Championship'te çıktığı 23 maçta takımı adına 8 gol ve 2 asist kaydetti.



