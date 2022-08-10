Amiri'den Beşiktaş'a mesaj; 'Bana bırakın'

Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri'yi gündemine alan Beşiktaş, Alman kulübünü ikna etmekte zorlanıyor.
Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yanı sıra oyuncunun 2.5 milyon euroluk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi de öneren siyah-beyazlılar henüz yanıt alamadı.
Afgan asıllı Alman orta saha, Beşiktaşlı idarecilere, "Lütfen benden haber bekleyin. Kulübümle görüşüp izin isteyeceğim" mesajı iletti.
Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yanı sıra oyuncunun 2.5 milyon euroluk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi de öneren siyah-beyazlılar henüz yanıt alamadı.
Afgan asıllı Alman orta saha, Beşiktaşlı idarecilere, "Lütfen benden haber bekleyin. Kulübümle görüşüp izin isteyeceğim" mesajı iletti.