Amiri'den Beşiktaş'a mesaj; "Bana bırakın"

Beşiktaş'ın ısrarla istediği Alman orta saha oyuncusu Nadiem Amiri, kulübü Bayer Leverkusen'i ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Amiri'den Beşiktaş'a mesaj; 'Bana bırakın'
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10 Ağustos 2022 11:35
Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri'yi gündemine alan Beşiktaş, Alman kulübünü ikna etmekte zorlanıyor.



Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yanı sıra oyuncunun 2.5 milyon euroluk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi de öneren siyah-beyazlılar henüz yanıt alamadı.

Afgan asıllı Alman orta saha, Beşiktaşlı idarecilere, "Lütfen benden haber bekleyin. Kulübümle görüşüp izin isteyeceğim" mesajı iletti.



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