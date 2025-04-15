Haber Tarihi: 15 Nisan 2025 15:21 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 15:21

Amedspor - Çorum FK Maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 1. Lig'de heyecan dorukta! Play-Off mücadelesi veren Diyarbakır temsilcisi Amedspor, kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, kendi sahasında aynı puana sahip rakibi Çorum FK'yı konuk edecek. Bu önemli müsabakanın biletleri ise taraftarların yoğun ilgisiyle satışa sunuldu.

Amedspor - Çorum FK Maçı ne zaman, saat kaçta?
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Amedspor ile Çorum FK arasındaki bu kritik mücadele, 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecek. TFF 1. Lig'de Play-Off potasında yer alan iki güçlü ekibin karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ligde 51 puanla 9. sırada bulunan Amedspor, aynı puanla 8. sırada yer alan Çorum FK karşısında evinde 3 puanı hedefliyor.

Taraftarların bu önemli karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi beklenirken, bilet fiyatları ise sadece 21 TL'den başlıyor. Bu uygun fiyatlarla taraftarlar, takımlarını zorlu mücadelede yalnız bırakmak istemiyor. Hem puan durumu hem de Play-Off yarışındaki kritik önemi nedeniyle maçın büyük bir çekişmeye sahne olması öngörülüyor.

AMEDSPOR EVİNDE GALİBİYET PEŞİNDE

Amedspor, ligdeki iddiasını sürdürmek adına bu maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Kendi seyircisi önünde Çorum FK'yı ağırlayacak olan yeşil-kırmızılı ekip, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor ve hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

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