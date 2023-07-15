Amartey transferinde Bernard Mensah etkisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız oyuncu Daniel Amartey'i kadrosuna katmaya hazırlanırken sağlanan anlaşmada Bernard Mensah'ın olumlu referansının etken olduğu ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Amartey transferinde Bernard Mensah etkisi
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15 Temmuz 2023 12:32
Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, bir süredir gündeminde olan yıldız oyuncu Daniel Amartey ile anlaşma sağladı. Transferde etken ismin Bernard Mensah olduğu ortaya çıktı.

TRANSFERDE ETKEN OLDU

Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde, "Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte olmak çok güzel bir şey. Böyle bir kulübün parçası olmak gurur verici. Buraya gelmek her zaman hayalimdi. Bana olan ilgi de doğru yerde bulunduğumu gösteriyor" ifadelerini kullanan Bernard Mensah, takımdan ayrılmış olsa da bu kez Siyah-Beyazlılar adına bir başka transferin önünü açan isim oldu.

AMARTEY'E OLUMLU REFERANS

Beşiktaş, Leicester City ile sona eren sözleşmesi sonrası boşta bulunan Daniel Amartey ile anlaşma sağladı. Ganalı oyuncu, Beşiktaş hakkında Bernard Mensah ile görüşme gerçekleştirdi. İkilinin iki kez telefonda konuştukları öğrenildi.

Bu görüşmelerde Bernard Mensah, vatandaşı Daniel Amartey'e Beşiktaş hakkında olumlu referans sundu. Siyah-Beyazlılar hakkında olumlu söylemlerde bulunan Mensah, vatandaşının kararında da olumlu bir etki yarattı. 

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