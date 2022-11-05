Altınordu lidere konuk

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu pazar günü deplasmanda lider Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak.
Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 12'nci hafta mücadelesinde Burak Pakkan düdük çalacak.
İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan Hasan Hüseyin, Ahmet Dereli ve Emircan'ın durumları maç saatinde netleşecek. Kırmızı-lacivertliler, iç sahada 6'da 6 yapan Eyüpspor'a ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Ligde Altınordu haftaya 12 puanla 13'üncü sırada, Eyüpspor'un ise 24 puanla zirvede girdi.
Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 12'nci hafta mücadelesinde Burak Pakkan düdük çalacak.
İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan Hasan Hüseyin, Ahmet Dereli ve Emircan'ın durumları maç saatinde netleşecek. Kırmızı-lacivertliler, iç sahada 6'da 6 yapan Eyüpspor'a ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Ligde Altınordu haftaya 12 puanla 13'üncü sırada, Eyüpspor'un ise 24 puanla zirvede girdi.