Altekma'da Buculjevic takımdan ayrıldı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Sırp pasör Maksim Buculjevic gelecek sezon kadroda olmayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma'da Buculjevic takımdan ayrıldı
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20 Mayıs 2022 16:51
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Sırp pasör Maksim Buculjevic gelecek sezon kadroda yer almayacak.

Altekma'dan yapılan açıklamada, Buculjevic'e takıma katkıları için teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.

2020-2021 sezonundan bu yana Altekma'da forma giyen Buculjevic, 2021-2022'de 25 maçta mücadele etti.

 

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