Altay, Süper Lig aşkına Bursa'da kazandı!

TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde Altay, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay, Süper Lig aşkına Bursa'da kazandı!
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05 Nisan 2021 21:06
TFF 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Bursaspor, Altay'ı konuk etti.

Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altay'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Marco Paixao, 51. dakikada Erhan Çelenk ve 90+5. dakikada kendi kalesine Aykut Akgün attı. Bursaspor'un tek sayısını ise 90+4. dakikada Batuhan Kör kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Altay, puanını 53'e yükseltti ve 3. sıraya yükseldi. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Bursaspor ise 40 puanla 9. sırada yer aldı.

Altay, gelecek hafta Boluspor'u konuk edecek. Bursaspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.



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