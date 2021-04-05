Altay, Süper Lig aşkına Bursa'da kazandı!

TFF 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Bursaspor, Altay'ı konuk etti.



Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altay'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Marco Paixao, 51. dakikada Erhan Çelenk ve 90+5. dakikada kendi kalesine Aykut Akgün attı. Bursaspor'un tek sayısını ise 90+4. dakikada Batuhan Kör kaydetti.



Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Altay, puanını 53'e yükseltti ve 3. sıraya yükseldi. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Bursaspor ise 40 puanla 9. sırada yer aldı.



Altay, gelecek hafta Boluspor'u konuk edecek. Bursaspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.



