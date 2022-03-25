Altay'da Sinan Kaloğlu ilk idmanına çıktı!

Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay'da Sinan Kaloğlu ilk idmanına çıktı!
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25 Mart 2022 22:33
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın sözleşme imzaladığı teknik direktör Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı ekiple sezon sonuna kadar anlaşan Sinan Kaloğlu, lige verilecek aradan sonra karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki idmanda takımın başında yer aldı.

Altaylı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.

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