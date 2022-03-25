Altay'da Sinan Kaloğlu ilk idmanına çıktı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın sözleşme imzaladığı teknik direktör Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlı ekiple sezon sonuna kadar anlaşan Sinan Kaloğlu, lige verilecek aradan sonra karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki idmanda takımın başında yer aldı.
Altaylı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.
Siyah-beyazlı ekiple sezon sonuna kadar anlaşan Sinan Kaloğlu, lige verilecek aradan sonra karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki idmanda takımın başında yer aldı.
Altaylı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.